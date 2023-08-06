СКА обыграл «Сочи» в турнире Sochi Hockey Open

СКА обыграл «Сочи» в предсезонном товарищеском турнире Sochi Hockey Open — 6:4.

У победителей дублем отметился Арсений Грицюк, по шайбе забросили Павел Дедунов, Святослав Гребенщиков, Кирилл Танков и Николай Поляков. У «Сочи» голами отметились Тигран Ярулин, Артур Тянулин, Ильдар Шиксатдаров и Даниил Сероух.

Новый сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

Sochi Hockey Open

«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:6 (1:4, 3:0, 0:2)

Голы: Дедунов (Поляков, Земченок), 5:02 — 0:1. Грицюк (Демидов, Мичков), 5:58 — 0:2. Гребенщиков (Дедунов, Земченок), 13:29 — 0:3. Ярулин (Новиков), 16:41 — 1:3. Танков (бол., И. Федотов, Толчинский), 19:59 — 1:4. Тянулин (Хафизов, Шиксатдаров), 24:36 — 2:4. Шиксатдаров (Васильков, Грэм), 36:35 — 3:4. Сероух (бол., Уткин, Новиков), 39:29 — 4:4. Поляков (мен., Зоркин, Дедунов), 41:48 — 4:5. Грицюк (бол., Галимов, Сергеев), 49:11 — 4:6.

Вратари: Бердин — Иванов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (13+18+7) — 33 (12+10+11).

6 августа. Сочи. Шайба. 3910 зрителей.