СКА и «Сочи» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 24 октября

СКА примет «Сочи» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 24 октября. Матч пройдет на «Ледовой Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Сочи

Следить за ключевыми событиями игры СКА — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Санкт-Петербурга могут смотреть игру своей команды на телеканале «78».

Команда из Санкт-Петербурга набрала 16 очков в 17 матчах и занимает девятое место в Западной конференции. Южане с 10 очками в 15 играх идут на 11-й строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.