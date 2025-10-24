24 октября, 17:00
СКА примет «Сочи» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 24 октября. Матч пройдет на «Ледовой Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры СКА — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Санкт-Петербурга могут смотреть игру своей команды на телеканале «78».
Команда из Санкт-Петербурга набрала 16 очков в 17 матчах и занимает девятое место в Западной конференции. Южане с 10 очками в 15 играх идут на 11-й строчке «Запада».
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.