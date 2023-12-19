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Сегодня, 22:01

СКА разгромил «Сочи» 7:2, питерцы нанесли 66 бросков

Руслан Минаев
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СКА в домашнем матче разгромил «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 7:2.

У питерцев дубли оформили Михаил Воробьев и Марат Хайруллин, который также отличился результативной передачей. У гостей шайбы забросили Сергей Попов и Тимур Хафизов.

СКА нанес 66 бросков в створ ворот против 17 — у «Сочи». После первого периода счет был 33:1 в пользу хозяев.

СКА набрал 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Питерский клуб уступает «Локомотиву» (53 очка и третье место) по дополнительным показателям.

«Сочи» потерпел 5-е поражение подряд. Клуб с 32 очками занимает 10-е место в таблице «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 7:2 (1:0, 0:1, 6:1)

Голы: Хайруллин — 7 (Никишин, Глотов), 6:23 — 1:0. Попов — 8 (бол., Грэм, Тянулин), 30:50 — 1:1. Воробьев — 10 (Толчинский), 40:45 — 2:1. Рендулич — 16, 42:00 — 3:1. Хафизов — 7, 44:30 — 3:2. Хайруллин — 8 (Гальченюк, Фальковский), 46:01 — 4:2. Грицюк — 9 (Зинченко, Рендулич), 49:29 — 5:2. Воробьев — 11 (Толчинский, Фальковский), 52:49 — 6:2. Глотов — 9 (Хайруллин), 54:40 — 7:2.

Нереализованный буллит: Криштоф (Сочи), 41:53.

Вратари: Маттссон — Третьяк.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 66 (33+15+18) — 17 (1+9+7).

Судьи: Раминг, Сидоренко.

19 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11244 зрителей

Источник: КХЛ
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