24 октября, 21:49

СКА разгромил «Сочи» со счетом 8:1

Руслан Минаев
СКА обыграл «Сочи» (8:1) 24 октября.
Фото ХК СКА

СКА дома обыграл «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 8:1.

У хозяев три шайбы забросил Матвей Короткий. По два голевых паса сделали Никита Дишковский, Владислав Романов и Марат Хайруллин. У гостей гол забил Жан-Кристоф Боден.

СКА прервал серию из трех поражений и с 18 очками занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел седьмое поражение подряд и с 10 очками — на последней строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
24 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА
Сочи
19

  • alexb2025personal

    Он не дебил, но он и не тренер. К концу сезона не выстроил, слишком много "но"... А СКА можно посоветовать, что нынешний сезон в плей-офф можно не войти, но нужен другой тренер, которому надо доверять, хотя он и не сможет добиться результата. И это не Ротенберг. Жаль, что наш, Кравец, занят. Может быть, Кетов.

    25.10.2025

  • alexb2025personal

    Кстати, да. Ведь в свое время, когда московский Спартак (в отличие от футбольного я к нему испытываю симпатию) попал в яму, СКА вытягивал Спартак. Если быть честно, то был один чемпионат СССР, где ЦСКА только в одном матче не победил (и даже проиграл) причем одной из самых захудалых команд в то время - СКА. Спас от вылета.

    25.10.2025

  • alexb2025personal

    Если продолжать дальше. О Москве. Да, в первые годы чемпионатов СССР были московские клубы, и отчасти Динамо Л, К и был Харьков, которые на тройку не претендовали. И тогда московские клубы соперничали. Но в 60е появился настоящий Динамо К. И вот тут уже Москва повела себя по-другому. Если говорить о москвичах с уважением, то вашей народной командой должно было стать Торпедо. Москва - рабочий город, хотя все забывают. Это не милицейский город, не армейский, да и шмоточники были везде, но не это облик настоящей Москвы, а трудяги Метрополитена и автомобильных заводов - это настоящая Москва (как и зенитовцы с оборонных заводов Питера). Но в Москве возник один клуб, куда все шли из многочисленных московских фармклубов. ИТ в 70-е, и в 80-е, ит в 90-е. И это, увы, не Торпедо, и даже не Динамо.

    25.10.2025

  • alexb2025personal

    Если говорить о футболе: да пошли вы? В Ленинграде Динамо исторически было популярнее Зенита. Но Зенит выжил, а Динамо нет. Динамо умерло в первый раз в конце 50-х, потом возродилось, но не до такой степени, и к концу 70х стало, действительно, фармклубом, куда отправляли ветеранов, чтобы они помогали будущим молодым игрокам для Зенита. А потом и Зенит в общем-то умирал, а уж о Динамо и говорить нечего. В Питере есть идея фикс: нам надо не Локомотив (был такой), не Тосно (был до этого Руаном), а именно Динамо. Оно есть и сейчас, очередное Динамо. Что касается Сочи, то у нас просто "украли Динамо". Да, туда спихнули всю зенитовскую скамейку. Но посмотрите сейчас. Да этол скорее спартаковский фарм. Почему вопросы к Зениту по Сочи? А вы не спихивали всю скамейку в Химки? Не та же скамейка в Родине?

    25.10.2025

  • МаратХ

    Хотят Крикунова прямо на ледовой арене в могилу загнать

    25.10.2025

  • Fun_furick

    Эта победа ничего не значит… но тут дилемма: Ларионов не дебил, реально крутой специалист, планомерно выстраивает игру, но пока не видно… Сможет ли он к концу сезона ее выстроить? И будут ли хоккеисты выполнять все его требования…

    25.10.2025

  • Женек10

    с понями)

    25.10.2025

  • авторитет

    На это гавно еще и 11 тысяч ходит? Бюджетники что ли?

    25.10.2025

  • Kirill Boglovsky

    Наконец-то достойный соперник )

    25.10.2025

  • Nazarov Zakhar

    так ведь фарм клуб у СКА-Спартак?

    24.10.2025

  • Андрей Недобрый

    Спокойно, уверено, на классе.. Кризис перодален.. Ждем нового..

    24.10.2025

  • shpasic

    Cочи - фарм Локомотива? ведь у них РЖД спонсор

    24.10.2025

  • alexpomor

    Цирк с конями)))

    24.10.2025

  • Женек10

    Качать Ларионова. Уничтожили фарм клуб

    24.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Вот. А мы Сочи продули. Теперь страшно даже подумать об очной встрече с Питером)

    24.10.2025

  • Келофин

    Ну так Сочи для этого и делали. Что в хоккее,что в футболе.

    24.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Психанули, поди. Ну если бы уж сочинских не обыграли...

    24.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Наконец-то гений Игоря Николаевича проявился в полной мере. Ну что, злопыхатели, уткнулись?

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК СКА
    ХК Сочи
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя