СКА разгромил «Сочи» со счетом 8:1

СКА дома обыграл «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 8:1. У хозяев три шайбы забросил Матвей Короткий. По два голевых паса сделали Никита Дишковский, Владислав Романов и Марат Хайруллин. У гостей гол забил Жан-Кристоф Боден. СКА прервал серию из трех поражений и с 18 очками занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел седьмое поражение подряд и с 10 очками — на последней строчке. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Сочи

alexb2025personal Он не дебил, но он и не тренер. К концу сезона не выстроил, слишком много "но"... А СКА можно посоветовать, что нынешний сезон в плей-офф можно не войти, но нужен другой тренер, которому надо доверять, хотя он и не сможет добиться результата. И это не Ротенберг. Жаль, что наш, Кравец, занят. Может быть, Кетов. 25.10.2025

alexb2025personal Кстати, да. Ведь в свое время, когда московский Спартак (в отличие от футбольного я к нему испытываю симпатию) попал в яму, СКА вытягивал Спартак. Если быть честно, то был один чемпионат СССР, где ЦСКА только в одном матче не победил (и даже проиграл) причем одной из самых захудалых команд в то время - СКА. Спас от вылета. 25.10.2025

alexb2025personal Если продолжать дальше. О Москве. Да, в первые годы чемпионатов СССР были московские клубы, и отчасти Динамо Л, К и был Харьков, которые на тройку не претендовали. И тогда московские клубы соперничали. Но в 60е появился настоящий Динамо К. И вот тут уже Москва повела себя по-другому. Если говорить о москвичах с уважением, то вашей народной командой должно было стать Торпедо. Москва - рабочий город, хотя все забывают. Это не милицейский город, не армейский, да и шмоточники были везде, но не это облик настоящей Москвы, а трудяги Метрополитена и автомобильных заводов - это настоящая Москва (как и зенитовцы с оборонных заводов Питера). Но в Москве возник один клуб, куда все шли из многочисленных московских фармклубов. ИТ в 70-е, и в 80-е, ит в 90-е. И это, увы, не Торпедо, и даже не Динамо. 25.10.2025

alexb2025personal Если говорить о футболе: да пошли вы? В Ленинграде Динамо исторически было популярнее Зенита. Но Зенит выжил, а Динамо нет. Динамо умерло в первый раз в конце 50-х, потом возродилось, но не до такой степени, и к концу 70х стало, действительно, фармклубом, куда отправляли ветеранов, чтобы они помогали будущим молодым игрокам для Зенита. А потом и Зенит в общем-то умирал, а уж о Динамо и говорить нечего. В Питере есть идея фикс: нам надо не Локомотив (был такой), не Тосно (был до этого Руаном), а именно Динамо. Оно есть и сейчас, очередное Динамо. Что касается Сочи, то у нас просто "украли Динамо". Да, туда спихнули всю зенитовскую скамейку. Но посмотрите сейчас. Да этол скорее спартаковский фарм. Почему вопросы к Зениту по Сочи? А вы не спихивали всю скамейку в Химки? Не та же скамейка в Родине? 25.10.2025

МаратХ Хотят Крикунова прямо на ледовой арене в могилу загнать 25.10.2025

Fun_furick Эта победа ничего не значит… но тут дилемма: Ларионов не дебил, реально крутой специалист, планомерно выстраивает игру, но пока не видно… Сможет ли он к концу сезона ее выстроить? И будут ли хоккеисты выполнять все его требования… 25.10.2025

Женек10 с понями) 25.10.2025

авторитет На это гавно еще и 11 тысяч ходит? Бюджетники что ли? 25.10.2025

Kirill Boglovsky Наконец-то достойный соперник ) 25.10.2025

Nazarov Zakhar так ведь фарм клуб у СКА-Спартак? 24.10.2025

Андрей Недобрый Спокойно, уверено, на классе.. Кризис перодален.. Ждем нового.. 24.10.2025

shpasic Cочи - фарм Локомотива? ведь у них РЖД спонсор 24.10.2025

alexpomor Цирк с конями))) 24.10.2025

Женек10 Качать Ларионова. Уничтожили фарм клуб 24.10.2025

Andrey Sakharov Вот. А мы Сочи продули. Теперь страшно даже подумать об очной встрече с Питером) 24.10.2025

Келофин Ну так Сочи для этого и делали. Что в хоккее,что в футболе. 24.10.2025

Симон Вирсаладзе Психанули, поди. Ну если бы уж сочинских не обыграли... 24.10.2025