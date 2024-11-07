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Сегодня, 21:45

СКА уступил «Сочи» и потерпел четвертое поражение подряд

Алина Савинова
Сергей Толчинский.
Фото ХК СКА
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«Сочи» на выезде одержал победу над СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

Голы гостей забили Артур Тянулин, Андрей Никонов, Данил Авершин и Тимур Хафизов, который набрал 3 (2+1) очка. Защитник сочинской команды Джесси Грэм отметился двумя результативными передачами в этой встрече. Авторами заброшенных шайб хозяев стали Марат Хайруллин и Михаил Воробьев.

«Сочи» прервал четырехматчевую серию поражений, в то время как СКА проиграл четвертую встречу подряд. Питерцы (32 очка после 25 игр) опустились на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Сочи (18 баллов в 22 играх) располагается на последней строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Голы: Хафизов — 7, 12:51 — 0:1. Тянулин — 7 (Грэм), 20:33 — 0:2. Хафизов — 8 (бол., Грэм, Кузнецов), 41:32 — 0:3. Хайруллин — 4, 51:13 — 1:3. Никонов — 2 (Корягин), 51:48 — 1:4. Авершин — 3 (п.в., Хафизов, Иванов), 56:47 — 1:5. Воробьев — 5, 59:32 — 2:5.

Вратари: Заврагин (Мойсевич, 20:33, 55:57 — 56:47, 57:55) — Иванов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 43 (9+15+19) — 32 (14+5+13).

Судьи: Гамалей, Светилов.

7 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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