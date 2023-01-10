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КХЛ

Сегодня, 21:51

СКА на своем льду обыграл «Спартак»

Мария Гусева
Хоккеисты СКА.
Фото ХК СКА
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СКА на своем льду обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Захар Бардаков, Никита Гусев и Святослав Гребенщиков.

За «Спартак» голы забили Джоуи Кин и Артем Сериков.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков. «Спартак» располагается на 7-й строчке с 51 очком.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Голы: Бардаков — 5 (Волков), 7:04 — 1:0. Гусев — 16 (Хуснутдинов, Никишин), 15:56 — 2:0. Кин — 6 (Хохлачев, Принс), 24:51 — 2:1. Гребенщиков — 1 (Фальковский), 33:07 — 3:1. Сериков — 1 (Вароне, Заседа), 39:53 — 3:2.

Вратари: Николаев — Красиков (57:53 — 59:03, 59:36).

Штраф: 16 — 10.

Броски: 31 (12+9+10) — 32 (9+11+12).

Судьи: Белов, Оскирко.

10 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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