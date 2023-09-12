Сегодня, 17:45
СКА и «Спартак» в понедельник, 12 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, начало — в 19.30 по московскому времени.
Смотреть матч СКА — «Спартак» можно с помощью сайта КХЛ, подписки КХЛ Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Формальные события игры СКА — «Спартак» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Спартак» одержал победу в 2 встречах из 4 и заработал 4 балла. СКА также выиграл 2 игры и потерпел 2 поражения.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|12.09
|17:00
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Трактор – Лада
|- : -
|12.09
|19:00
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Локомотив – Куньлунь РС
|- : -
|12.09
|19:00
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Торпедо – Адмирал
|- : -
|12.09
|19:00
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Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|12.09
|19:30
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СКА – Спартак
|- : -