СКА уступил «Спартаку» и потерпел третье поражение подряд

Сегодня, 21:47
СКА на своем льду уступил «Спартаку» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:3.
За московскую команду голами отметились Иван Морозов, Андрей Локтионов и Ансель Галимов.
Петербуржцы потерпели третье поражение подряд. Для красно-белых это третья победа в сезоне.
После этой игры московский клуб поднялся на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции (6 очков). СКА расположился на 9-й строчке (4 очка).
14 сентября «Спартак» сыграет с «Витязем», клуб из Санкт-Петербурга 15-го числа встретится с московским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Локтионов — 1 (Савиков, Талалуев), 30:37 — 0:1. Морозов — 2 (бол., Вишневский), 36:39 — 0:2. Галимов — 2 (п.в., Бурмистров, Принс), 59:49 — 0:3.
Вратари: Маттссон (55:29 — 59:49) — Рибар.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 29 (2+7+20) — 35 (12+17+6).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
12 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12096 зрителей
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|5
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