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Сегодня, 21:47

СКА уступил «Спартаку» и потерпел третье поражение подряд

Алина Савинова
ХК СКА — ХК «Спартак».
Фото ХУ СКА
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СКА на своем льду уступил «Спартаку» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:3.

За московскую команду голами отметились Иван Морозов, Андрей Локтионов и Ансель Галимов.

Петербуржцы потерпели третье поражение подряд. Для красно-белых это третья победа в сезоне.

После этой игры московский клуб поднялся на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции (6 очков). СКА расположился на 9-й строчке (4 очка).

14 сентября «Спартак» сыграет с «Витязем», клуб из Санкт-Петербурга 15-го числа встретится с московским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Локтионов — 1 (Савиков, Талалуев), 30:37 — 0:1. Морозов — 2 (бол., Вишневский), 36:39 — 0:2. Галимов — 2 (п.в., Бурмистров, Принс), 59:49 — 0:3.

Вратари: Маттссон (55:29 — 59:49) — Рибар.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 29 (2+7+20) — 35 (12+17+6).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

12 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12096 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 4 4 0 8
2 Куньлунь РС 6 4 2 8
3 Спартак 5 3 2 6
4 Динамо М 5 3 2 6
5 Локомотив 5 3 2 6
6 ЦСКА 5 2 3 5
7 Динамо Мн 5 2 3 5
8 Северсталь 3 2 1 4
9 СКА 5 2 3 4
10 Сочи 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Ак Барс 5 4 1 8
3 Автомобилист 5 3 2 7
4 Авангард 4 3 1 6
5 Трактор 5 2 3 5
6 Сал. Юлаев 4 2 2 4
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17.09
12.09 17:00
Трактор – Лада
 1 : 3
12.09 19:00
Локомотив – Куньлунь РС
 2 : 1
12.09 19:00
Торпедо – Адмирал
 3 : 1
12.09 19:00
Ак Барс – Динамо Мн
 2 : 1 ОТ
12.09 19:30
СКА – Спартак
 0 : 3
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