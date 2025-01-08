СКА примет «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 8 декабря. Игра пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Санкт-Петербурге матч также транслирует канал «78».

С ключевыми событиями и результатом игры СКА — «Спартак» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

СКА набрал 54 очка в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» провел на 1 матч меньше и набрал на 1 очко больше. Ранее команды встречались в октябре в Москве, победу в той игре одержали петербуржцы (5:2).

Матч СКА — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс