«Торпедо» по буллитам обыграло в гостях СКА

«Торпедо» обыграло СКА по буллитам в регулярном чемпионате КХЛ — 2:1 Б. В основное время матч завершился вничью со счетом 1:1.

В основное время в составе хозяев отметился Дмитрий Яшкин. У гостей забил Максим Летунов.

Решающий буллит реализовал Артем Михеев.

«Торпедо» одержало 4-ю победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции (78 очков).

СКА потерпел второе поражение подряд и по-прежнему лидирует на Западе (91 очко).

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СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Яшкин — 32 (мен., Педан, Хуснутдинов), 10:22 — 1:0. Летунов — 12 (Орлов, Фирстов), 50:54 — 1:1.

Победный буллит: Михеев.

Вратари: Подъяпольский — Кульбаков.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 32 (16+7+8+1) — 38 (8+18+9+3).

Судьи: Гофман, Сергеев.

30 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 10530 зрителей