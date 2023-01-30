«Торпедо» по буллитам обыграло в гостях СКА

Сегодня, 21:53
«Торпедо» обыграло СКА по буллитам в регулярном чемпионате КХЛ — 2:1 Б. В основное время матч завершился вничью со счетом 1:1.
В основное время в составе хозяев отметился Дмитрий Яшкин. У гостей забил Максим Летунов.
Решающий буллит реализовал Артем Михеев.
«Торпедо» одержало 4-ю победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции (78 очков).
СКА потерпел второе поражение подряд и по-прежнему лидирует на Западе (91 очко).
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СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Яшкин — 32 (мен., Педан, Хуснутдинов), 10:22 — 1:0. Летунов — 12 (Орлов, Фирстов), 50:54 — 1:1.
Победный буллит: Михеев.
Вратари: Подъяпольский — Кульбаков.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 32 (16+7+8+1) — 38 (8+18+9+3).
Судьи: Гофман, Сергеев.
30 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 10530 зрителей