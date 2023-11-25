СКА примет «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 25 ноября. Игра пройдет в многоцелевом спортивно-развлекательном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи СКА — «Торпедо» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko (необходимо подключить платную подписку).

Для жителей Санкт-Петербурга трансляция будет доступна на телеканале «78». Жители Нижнего Новгороде смогут следить за игрой местной команды на телеканале «НН 24».

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