СКА во второй раз в сезоне обыграл «Торпедо»

СКА на своем льду одержал победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

Голы хозяев в этой встрече забили Сергей Толчинский, Сергей Плотников, Михаил Григоренко и Марат Хайруллин. На счету Плотникова и Григоренко также по результативной передаче.

Автором единственной заброшенной шайбы нижегородцев стал Вячеслав Войнов.

СКА обыграл «Торпедо» во второй раз в сезоне. Команды также встречались 21 сентября, эта игра завершилась со счетом 4:3 в пользу питерцев.

Команда Романа Ротенберга набрала 39 очков в 30 матчах и вышла на третье место в турнирной таблице «Запада». «Торпедо» (31 балл после 29 встреч) идет на восьмой позиции.