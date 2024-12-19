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Сегодня, 18:00

СКА — «Торпедо»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

СКА и «Торпедо» сыграют в КХЛ 19 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК СКА, Telegram
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Матч СКА — «Торпедо» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в четверг, 19 декабря. Игру примет «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи в Санкт-Петербурге пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажет официальный сайт КХЛ. Для жителей Нижнего Новгорода трансляцию организует канал «НН 24».

Ключевые события и результат игры СКА — «Торпедо» изучайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 соперники провели по 35 матчей. СКА набрал 44 очка и в предыдущем матче уступил «Локомотиву» (2:3). У «Торпедо» — 39 очков, соперником нижегородцев перед этим матчем был «Витязь» (5:6 Б).

КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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