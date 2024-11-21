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Сегодня, 22:56

СКА — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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СКА одержал победу над «Торпедо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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