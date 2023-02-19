СКА обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

СКА обыграл «Трактор» со счетом 4:1 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В составе команды из Санкт-Петербурга голами отметились Дмитрий Яшкин, Святослав Гребенщиков, Михаил Воробьев и Степан Фальковский. За челябинский клуб забил Тему Пулккинен.

«Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице «Востока» с 66 очками. 21 февраля команда сыграт с минским «Динамо». СКА в этот же день примет «Куньлунь».

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СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Яшкин — 36 (Фальковский), 4:15 — 1:0. Гребенщиков — 4 (мен., Воробьев), 29:12 — 2:0. Воробьев — 12 (Никишин, Жафяров), 44:36 — 3:0. Пулккинен — 15 (Хэмилтон, Капустин), 52:14 — 3:1. Фальковский — 8, 58:37 — 4:1.

Вратари: Николаев — Устименко (57:17 — 58:37).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 26 (14+6+6) — 28 (7+11+10).

Судьи: Белов, Ромасько.

19 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12402 зрителя.