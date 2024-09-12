Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:10

СКА — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ

СКА сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 12 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Евгений Кузнецов (ХК СКА).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

СКА сыграет с «Трактором» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 12 сентября. Игра пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи СКА — «Трактор» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча покажет официальный сайт КХЛ. Смотреть игру по платной подписке можно на онлайн-платформе «Кинопоиске». Также трансляция матча пройдет на санкт-петербургском канале «78» для жителей этого города.

Соперники провели по три матча в регулярном чемпионате КХЛ текущего сезона. СКА с тремя очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Трактор» — путяую строчку на «Востоке».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Трактор

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
День программиста отметят 12 сентября
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Умер журналист Николай Сванидзе
30 тысяч пели «Знаешь ли ты», Романцев победил Станковича. Как прошел юбилей стадиона «Спартака»
В Сумской области Украины заявили о критической ситуации со светом после взрывов
Сикорский в беседе с пранкерами заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Сегодня
Вчера
Неделя