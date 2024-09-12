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Сегодня, 08:15

СКА — «Трактор»: трансляция матча КХЛ начнется в 19.15

СКА сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 12 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Борна Рендулич (ХК СКА).
Фото ХК СКА
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СКА сыграет с «Трактором» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в четверг, 12 сентября. Игра состоится в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание запланировано на 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи СКА — «Трактор» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет официальный сайт КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Эфир начнется в 19.15 мск.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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