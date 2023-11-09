СКА — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

СКА и «Трактор» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов матча СКА — «Трактор» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

СКА набрал 28 очков в 27 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 35 очками после 29 игр — на 6-м месте «Востока».

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