СКА третий раз при Ротенберге проиграл в домашнем матче с разницей в 5 шайб

Все три самых крупных домашних поражения СКА в КХЛ пришлись на время работы на посту главного тренера Романа Ротенберга. Во вторник, 4 февраля, «Ак Барс» выиграл у санкт-петербургской команды со счетом 8:3.

До казанской команды добиться «+5» в Санкт-Петербурге получалось только у «Спартака» — 6:1 в плей-офф-2022 и 5:0 в нынешней регулярке.

Самые крупные домашние поражения СКА в КХЛ

Дата Тренер Стадия Соперник Счет 18.03.2022 Роман Ротенберг Второй раунд Спартак 1:6 08.01.2025 Роман Ротенберг Регулярный чемпионат Спартак 0:5 04.02.2025 Роман Ротенберг Регулярный чемпионат Ак Барс 3:8 11.01.2012 Милош Ржига Регулярный чемпионат Северсталь 0:4 09.02.2015 Вячеслав Быков Регулярный чемпионат Ак Барс 1:5 11.03.2016 Сергей Зубов Регулярный чемпионат Динамо М 0:4 10.04.2023 Роман Ротенберг Финал конференции ЦСКА 3:7

Но Ротенберг пока не отнял клубный антирекорд у своего предшественника Валерия Брагина. В самом начале 2020 года питерцы неудачно съездили в Хельсинки, где Алексей Мельничук и Магнус Хелльберг пропустили от «Йокерита» шесть безответных шайб.

Самые крупные поражения СКА в КХЛ