СКА третий раз при Ротенберге проиграл в домашнем матче с разницей в 5 шайб

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Все три самых крупных домашних поражения СКА в КХЛ пришлись на время работы на посту главного тренера Романа Ротенберга. Во вторник, 4 февраля, «Ак Барс» выиграл у санкт-петербургской команды со счетом 8:3.
До казанской команды добиться «+5» в Санкт-Петербурге получалось только у «Спартака» — 6:1 в плей-офф-2022 и 5:0 в нынешней регулярке.
Самые крупные домашние поражения СКА в КХЛ
|Дата
|Тренер
|Стадия
|Соперник
|Счет
|18.03.2022
|Роман Ротенберг
|Второй раунд
|Спартак
|1:6
|08.01.2025
|Роман Ротенберг
|Регулярный чемпионат
|Спартак
|0:5
|04.02.2025
|Роман Ротенберг
|Регулярный чемпионат
|Ак Барс
|3:8
|11.01.2012
|Милош Ржига
|Регулярный чемпионат
|Северсталь
|0:4
|09.02.2015
|Вячеслав Быков
|Регулярный чемпионат
|Ак Барс
|1:5
|11.03.2016
|Сергей Зубов
|Регулярный чемпионат
|Динамо М
|0:4
|10.04.2023
|Роман Ротенберг
|Финал конференции
|ЦСКА
|3:7
Но Ротенберг пока не отнял клубный антирекорд у своего предшественника Валерия Брагина. В самом начале 2020 года питерцы неудачно съездили в Хельсинки, где Алексей Мельничук и Магнус Хелльберг пропустили от «Йокерита» шесть безответных шайб.
Самые крупные поражения СКА в КХЛ
|Дата
|Тренер
|Стадия
|Соперник
|Счет
|03.01.2020
|Валерий Брагин
|Регулярный чемпионат
|Йокерит (г)
|0:6
|30.12.2008
|Барри Смит
|Регулярный чемпионат
|Локомотив (г)
|0:5
|03.04.2012
|Милош Ржига
|Регулярный чемпионат
|Динамо М (г)
|1:6
|30.11.2012
|Михаил Кравец
|Регулярный чемпионат
|Спартак (г)
|1:6
|18.03.2022
|Роман Ротенберг
|Второй раунд
|Спартак (д)
|1:6
|08.01.2025
|Роман Ротенберг
|Регулярный чемпионат
|Спартак (д)
|0:5
|04.02.2025
|Роман Ротенберг
|Регулярный чемпионат
|Ак Барс
|3:8