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КХЛ

Сегодня, 18:05

СКА успешнее всех использует тренерские запросы в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Пресс-служба КХЛ представила статистику по эффективности использования тренерского запроса.

Топ-5 клубов по проценту успешных запросов за все время

1. СКА — 48,1% (13/27)

2. «Металлург» — 47,6% (10/21)

3. «Спартак» — 47,5% (19/40)

4. «Ак Барс» — 46,4% (13/28)

5. «Адмирал» — 42,9% (6/14)

Тренерские запросы по сезонам

2017/2018 — 25% успешных (39/156)

2018/2019 — 28% (37/132)

2019/2020 — 35% (45/127)

2020/2021 — 37% (50/135)

2021/2022* - 51% (30/76)

2022/2023** - 46% (13/28)

* - начиная с сезона-2021/2022 команды в случае неудачного запроса получали малый штраф за задержку игры.

** - по состоянию на 20.10.2022.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/25/504356.html
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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