СКА в матче против «Сочи» установил рекорд КХЛ по броскам в створ

СКА установил новый рекорд регулярного чемпионата КХЛ по броскам в створ ворот в матче против «Сочи» (7:2), сообщает пресс-служба лиги.

Команда Романа Ротенберга нанесла в створ ворот сочинцев 66 бросков.

Предыдущий рекорд установил «Авангард» в матче против «Салавата Юлаева» в 2018 году. Тогда омичи нанесли 64 броска в створ ворот уфимцев.

СКА набрал 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сочи» потерпел 5-е поражение подряд. Клуб с 32 очками занимает 10-е место в таблице «Запада».