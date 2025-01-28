Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:39

СКА обыграл «Витязь», Демидов оформил хет-трик

Руслан Минаев
СКА победил «Витязь» в матче КХЛ (4:1).
Фото ХК СКА
Telegram Дзен

СКА дома победил «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев три шайбы забросил Иван Демидов. У гостей гол забил Владислав Цицюра.

СКА набрал 61 очко и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Витязь» с 43 очками — на 10-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская область) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: И. Демидов — 17 (Плотников, Григоренко), 13:29 — 1:0. Поляков — 1 (Бардаков, Зыков), 25:34 — 2:0. Цицюра — 4 (мен., Педан), 40:56 — 2:1. И. Демидов — 18 (Галенюк, Плотников), 44:58 — 3:1. И. Демидов — 19, 57:27 — 4:1.

Вратари: Плешков — Дорожко (56:49 — 57:27).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (11+17+6) — 23 (9+3+11).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

28 января. Санкт-Петербург. СКА Арена.

4
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
Читайте также
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Стрелки часов Судного дня перевели на секунду ближе к полуночи
«Дюков будет президентом РФС или Иисус Христос, пока наше возвращение — это только разговоры». Колосков — о выборах главы РФС
Опубликован список самых медийных лиц российского спорта 2024 года
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя