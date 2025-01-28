СКА обыграл «Витязь», Демидов оформил хет-трик

СКА дома победил «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев три шайбы забросил Иван Демидов. У гостей гол забил Владислав Цицюра.

СКА набрал 61 очко и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Витязь» с 43 очками — на 10-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская область) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: И. Демидов — 17 (Плотников, Григоренко), 13:29 — 1:0. Поляков — 1 (Бардаков, Зыков), 25:34 — 2:0. Цицюра — 4 (мен., Педан), 40:56 — 2:1. И. Демидов — 18 (Галенюк, Плотников), 44:58 — 3:1. И. Демидов — 19, 57:27 — 4:1.

Вратари: Плешков — Дорожко (56:49 — 57:27).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (11+17+6) — 23 (9+3+11).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

28 января. Санкт-Петербург. СКА Арена.