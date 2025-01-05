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Сегодня, 19:20

СКА победил «Витязь», Демидов забил в 6-м матче подряд

Владислав Маслов
Корреспондент
Иван Демидов.
Фото ХК СКА
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СКА победил «Витязь» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

Петербургская команда отыгралась со счета 0:2. За армейцев шайбы забросили Захар Бардаков, Павел Акользин (дубль), Григорий Кузьмин и Иван Демидов, который забил гол в 6-м матче подряд.

У гостей отличились Фредерик Готье и Иван Чехович. Подмосковная команда продлила серию поражений до 4 матчей.

После 41 игры СКА занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 54 очка. «Витязь» — на 10-й строчке с 37 баллами в 41 матче.

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Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская область) — 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Голы: Готье — 11 (Рой, Макеев), 0:24 — 0:1. Чехович — 11 (Бучельников, Стюарт), 9:45 — 0:2. Бардаков — 11 (И. Демидов), 13:13 — 1:2. Акользин — 7 (Григоренко, Хайруллин), 21:16 — 2:2. Кузьмин — 5 (Толчинский, Короткий), 31:26 — 3:2. И. Демидов — 13 (Плотников), 32:50 — 4:2. Акользин — 8 (бол.), 46:49 — 5:2.

Вратари: Мойсевич — Кареев.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 41 (18+13+10) — 29 (10+6+13).

Судьи: Белов, Гамалей.

5 января. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 23126 зрителей.

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ХК Витязь
ХК СКА
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