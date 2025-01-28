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Сегодня, 18:15

СКА — «Витязь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

СКА и «Витязь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 28 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Кузнецов (ХК СКА).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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СКА примет «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 28 января. Игра состоится на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи СКА — «Витязь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Санкт-Петербурге смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

Команда Романа Ротенберга в 48 матчах набрала 59 очков и занимает шестое место в Западной конференции. Клуб из Московской области с 43 очками в 48 играх располагается на 10-й строчке на Западе.

Матч СКА — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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