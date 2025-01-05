Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

СКА — «Витязь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

СКА и «Витязь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК СКА, Telegram
Telegram Дзен

СКА примет «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 5 января. Игра будет проходить на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Санкт-Петербурге игру также транслирует канал «78».

Ключевые события игры СКА — «Витязь» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В этом сезоне команды встречались в октябре в Балашихе, тогда победу с разгромным счетом 8:1 одержали петербуржцы.

Соперники провели по 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ: СКА набрал 52 очка, «Витязь» — 37. 3 января СКА победил ЦСКА (6:3), а «Витязь» уступил «Куньлуню» (2:3 ОТ).

Матч СКА — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
Читайте также
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Россиян предупредили о мощном арктическом вторжении в январе
В Казахстане с 1 октября выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом
МО сообщило о провале попытки ВСУ пойти в контратаку в Курской области
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Сегодня
Вчера
Неделя