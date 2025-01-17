СКА во второй раз в сезоне проиграл четыре матча подряд

В четверг СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге уступил «Северстали» со счетом 4:7. Череповецкая команда продлила серию поражений питерцев до четырех матчей. Однако этот результат не оказался худшим даже в нынешнем сезоне.

В октябре и ноябре армейцы потерпели пять неудач кряду и с трудом (за счет победы над «Сибирью» по буллитам) избежали повторения своего антирекорда. В сезоне-2021/22, под конец работы Валерия Брагина, питерцы собрали серию из шести поражений.

Худшие серии поражений СКА в КХЛ

Сезон Тренер Поражения Матчи Очки 2021/22 Валерий Брагин 6 Металлург (д) — 2:3 Б, Спартак (д) — 1:2 ОТ, ЦСКА (г) — 0:4, Локомотив (д) — 1:3, Сибирь (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:3 2 2019/20 Алексей Кудашов 5 Авангард (г) — 2:3, Нефтехимик (г) — 1:2, Спартак (д) — 2:3, Нефтехимик (г) — 2:3 Б, Локомотив (г) — 3:4 ОТ 2 2023/24 Роман Ротенберг 5 Торпедо (г) — 3:4, Локомотив (г) — 2:3, Спартак (д) — 0:3, Динамо М (д) — 1:3, Сибирь (д) — 1:2 0 2024/25 Роман Ротенберг 5 Локомотив (д) — 2:3, Салават Юлаев (г) — 2:4, Куньлунь (г) — 1:2 ОТ, Сочи (д) — 2:5, Авангард (г) — 1:2 1 2011/12 Милош Ржига 4 Динамо М (д) — 4:5 ОТ, Динамо М (д) — 1:2, Динамо М (г) — 1:3, Динамо М (г) — 1:6 1 2015/16 Сергей Зубов 4 ЦСКА (г) — 0:3, ЦСКА (г) — 2:3, ЦСКА (д) — 0:1 ОТ, ЦСКА (д) — 1:2 ОТ 2 2016/17 Олег Знарок 4 Ак Барс (г) — 3:4 Б, Локомотив (д) — 1:2, Динамо Мн (г) — 4:5, Йокерит (г) — 2:3 1 2020/21 Валерий Брагин 4 Йокерит (г) — 1:2, Динамо Мн (г) — 3:4 ОТ, Локомотив (г) — 1:4, ЦСКА (д) — 2:3 ОТ 1 2024/25 Роман Ротенберг 4 Спартак (д) — 0:5, Динамо М (г) — 4:5, Локомотив (г) — 3:4 ОТ, Северсталь (д) — 4:7 1

Поведя в середине второго периода со счетом 6:1, «Северсталь» замахнулась на то, чтобы одержать рекордную победу над СКА. Но Роман Ротенберг смог избежать списка главных провалов.

По пять раз армейцы заканчивали матчи с разностью «-5», а в начале 2020 года получили в Хельсинки шесть безответных шайб.

Самые крупные поражения СКА в КХЛ