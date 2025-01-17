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Сегодня, 15:34

СКА во второй раз в сезоне проиграл четыре матча подряд

Кирилл Бурдаков
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В четверг СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге уступил «Северстали» со счетом 4:7. Череповецкая команда продлила серию поражений питерцев до четырех матчей. Однако этот результат не оказался худшим даже в нынешнем сезоне.

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В октябре и ноябре армейцы потерпели пять неудач кряду и с трудом (за счет победы над «Сибирью» по буллитам) избежали повторения своего антирекорда. В сезоне-2021/22, под конец работы Валерия Брагина, питерцы собрали серию из шести поражений.

Худшие серии поражений СКА в КХЛ

Сезон

Тренер

Поражения

Матчи

Очки

2021/22

Валерий Брагин

6

Металлург (д) — 2:3 Б, Спартак (д) — 1:2 ОТ, ЦСКА (г) — 0:4, Локомотив (д) — 1:3, Сибирь (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:3

2

2019/20

Алексей Кудашов

5

Авангард (г) — 2:3, Нефтехимик (г) — 1:2, Спартак (д) — 2:3, Нефтехимик (г) — 2:3 Б, Локомотив (г) — 3:4 ОТ

2

2023/24

Роман Ротенберг

5

Торпедо (г) — 3:4, Локомотив (г) — 2:3, Спартак (д) — 0:3, Динамо М (д) — 1:3, Сибирь (д) — 1:2

0

2024/25

Роман Ротенберг

5

Локомотив (д) — 2:3, Салават Юлаев (г) — 2:4, Куньлунь (г) — 1:2 ОТ, Сочи (д) — 2:5, Авангард (г) — 1:2

1

2011/12

Милош Ржига

4

Динамо М (д) — 4:5 ОТ, Динамо М (д) — 1:2, Динамо М (г) — 1:3, Динамо М (г) — 1:6

1

2015/16

Сергей Зубов

4

ЦСКА (г) — 0:3, ЦСКА (г) — 2:3, ЦСКА (д) — 0:1 ОТ, ЦСКА (д) — 1:2 ОТ

2

2016/17

Олег Знарок

4

Ак Барс (г) — 3:4 Б, Локомотив (д) — 1:2, Динамо Мн (г) — 4:5, Йокерит (г) — 2:3

1

2020/21

Валерий Брагин

4

Йокерит (г) — 1:2, Динамо Мн (г) — 3:4 ОТ, Локомотив (г) — 1:4, ЦСКА (д) — 2:3 ОТ

1

2024/25

Роман Ротенберг

4

Спартак (д) — 0:5, Динамо М (г) — 4:5, Локомотив (г) — 3:4 ОТ, Северсталь (д) — 4:7

1

Поведя в середине второго периода со счетом 6:1, «Северсталь» замахнулась на то, чтобы одержать рекордную победу над СКА. Но Роман Ротенберг смог избежать списка главных провалов.

По пять раз армейцы заканчивали матчи с разностью «-5», а в начале 2020 года получили в Хельсинки шесть безответных шайб.

Самые крупные поражения СКА в КХЛ

Дата

Тренер

Стадия

Соперник

Счет

03.01.2020

Валерий Брагин

Регулярный чемпионат

Йокерит (г)

0:6

30.12.2008

Барри Смит

Регулярный чемпионат

Локомотив (г)

0:5

03.04.2012

Милош Ржига

Регулярный чемпионат

Динамо М (г)

1:6

30.11.2012

Михаил Кравец

Регулярный чемпионат

Спартак (г)

1:6

18.03.2022

Роман Ротенберг

Второй раунд

Спартак (д)

1:6

08.01.2025

Роман Ротенберг

Регулярный чемпионат

Спартак (д)

0:5
1
КХЛ
ХК СКА
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