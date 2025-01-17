СКА во второй раз в сезоне проиграл четыре матча подряд

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В четверг СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге уступил «Северстали» со счетом 4:7. Череповецкая команда продлила серию поражений питерцев до четырех матчей. Однако этот результат не оказался худшим даже в нынешнем сезоне.
В октябре и ноябре армейцы потерпели пять неудач кряду и с трудом (за счет победы над «Сибирью» по буллитам) избежали повторения своего антирекорда. В сезоне-2021/22, под конец работы Валерия Брагина, питерцы собрали серию из шести поражений.
Худшие серии поражений СКА в КХЛ
|
Сезон
|
Тренер
|
Поражения
|
Матчи
|
Очки
|
2021/22
|
Валерий Брагин
|
6
|
Металлург (д) — 2:3 Б, Спартак (д) — 1:2 ОТ, ЦСКА (г) — 0:4, Локомотив (д) — 1:3, Сибирь (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:3
|
2
|
2019/20
|
Алексей Кудашов
|
5
|
Авангард (г) — 2:3, Нефтехимик (г) — 1:2, Спартак (д) — 2:3, Нефтехимик (г) — 2:3 Б, Локомотив (г) — 3:4 ОТ
|
2
|
2023/24
|
Роман Ротенберг
|
5
|
Торпедо (г) — 3:4, Локомотив (г) — 2:3, Спартак (д) — 0:3, Динамо М (д) — 1:3, Сибирь (д) — 1:2
|
0
|
2024/25
|
Роман Ротенберг
|
5
|
Локомотив (д) — 2:3, Салават Юлаев (г) — 2:4, Куньлунь (г) — 1:2 ОТ, Сочи (д) — 2:5, Авангард (г) — 1:2
|
1
|
2011/12
|
Милош Ржига
|
4
|
Динамо М (д) — 4:5 ОТ, Динамо М (д) — 1:2, Динамо М (г) — 1:3, Динамо М (г) — 1:6
|
1
|
2015/16
|
Сергей Зубов
|
4
|
ЦСКА (г) — 0:3, ЦСКА (г) — 2:3, ЦСКА (д) — 0:1 ОТ, ЦСКА (д) — 1:2 ОТ
|
2
|
2016/17
|
Олег Знарок
|
4
|
Ак Барс (г) — 3:4 Б, Локомотив (д) — 1:2, Динамо Мн (г) — 4:5, Йокерит (г) — 2:3
|
1
|
2020/21
|
Валерий Брагин
|
4
|
Йокерит (г) — 1:2, Динамо Мн (г) — 3:4 ОТ, Локомотив (г) — 1:4, ЦСКА (д) — 2:3 ОТ
|
1
|
2024/25
|
Роман Ротенберг
|
4
|
Спартак (д) — 0:5, Динамо М (г) — 4:5, Локомотив (г) — 3:4 ОТ, Северсталь (д) — 4:7
|
1
Поведя в середине второго периода со счетом 6:1, «Северсталь» замахнулась на то, чтобы одержать рекордную победу над СКА. Но Роман Ротенберг смог избежать списка главных провалов.
По пять раз армейцы заканчивали матчи с разностью «-5», а в начале 2020 года получили в Хельсинки шесть безответных шайб.
Самые крупные поражения СКА в КХЛ
|
Дата
|
Тренер
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
03.01.2020
|
Валерий Брагин
|
Регулярный чемпионат
|
Йокерит (г)
|
0:6
|
30.12.2008
|
Барри Смит
|
Регулярный чемпионат
|
Локомотив (г)
|
0:5
|
03.04.2012
|
Милош Ржига
|
Регулярный чемпионат
|
Динамо М (г)
|
1:6
|
30.11.2012
|
Михаил Кравец
|
Регулярный чемпионат
|
Спартак (г)
|
1:6
|
18.03.2022
|
Роман Ротенберг
|
Второй раунд
|
Спартак (д)
|
1:6
|
08.01.2025
|
Роман Ротенберг
|
Регулярный чемпионат
|
Спартак (д)
|
0:5