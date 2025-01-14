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Сегодня, 15:27

СКА выразил протест против недобросовестной шумихи в адрес клуба

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СКА в соцсетях опубликовал заявление, в котором назвал недобросовестную шумиху в СМИ организованным черным пиаром в адрес руководства, тренеров и игроков.

Болельщики &laquo;Локомотива&raquo;. «Локо» оштрафовали за «позор российского хоккея». А ветераны СКА написали открытое письмо в Минспорт

В клубе обратили внимание на случаи оскорбительных кричалок фан-секторов в гостевых матчах команды, назвали их давлением на судей и попыткой радикализовать фанатское движение, а также призвали Минспорта и КХЛ вмешаться, потому что это несет угрозу развитию хоккея в стране.

Ранее во вторник КХЛ оштрафовала «Локомотив» по итогам матча с питерской командой. Во время матча FONBET Чемпионата КХЛ в понедельник, 13 января, болельщики ярославцев допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника.

Приводим текст заявления СКА полностью:

Хоккейный клуб СКА, руководство, тренерский штаб и команда выражают решительный протест против фейкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в адрес клуба, организованной теми, кто боится прямой хоккейной конкуренции на площадке.

В последнее время участились случаи оскорбительных кричалок фан-секторов в гостевых матчах нашей команды и именно на аренах прямых конкурентов. Это прямое давление на судей и попытка радикализовать фанатское хоккейное движение, что безусловно не красит спорт и опасно для общества в непростое для нашей страны время.

За десятки лет хоккейный клуб СКА провел тысячи матчей на своих аренах, и не было ни одного случая непотребного поведения наших болельщиков.

Наверное, Минспорта, руководство КХЛ и другие ответственные за проведение хоккейных матчей в КХЛ должны вмешаться, так как попустительство некоторых клубов своим фанатским секторам несёт угрозу развитию хоккея в нашей стране.

Налицо организованный медийный черный пиар в адрес руководства СКА, тренеров и игроков клуба. Данные действия ставят под угрозу честное и спортивное соперничество в КХЛ, превращают хоккейные матчи в непотребное зрелище для большинства нормальных любителей спорта в нашей стране.

С уважением к истинным поклонникам хоккея,

Хоккейный клуб СКА

Источник: ХК СКА
КХЛ
ХК СКА
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