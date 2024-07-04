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Сегодня, 17:17

СКА забрал у «Сочи» Хуснутдинова в обмен на братьев Федотовых

Алина Савинова
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СКА и «Сочи» произвели обмен, в результате которого петербуржцы получили права на нападающего Марата Хуснутдинова.

В обратном направлении, как ранее сообщал «СЭ», последовали защитник Максим Федотов и нападающий Илья Федотов. Также сочинский клуб получил спортивные права на шведского форварда Дмитрия Тимашова.

«Макс, Илья, спасибо за игру, удачи дальше и осторожнее с южным солнцем», — говорится в заявлении питерской команды.

Отмечается, что двусторонние контракты Максима и Ильи Федотовых рассчитаны до 31 мая 2027 года.

Источник: https://t.me/hcska/18624
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Сочи
Марат Хуснутдинов
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