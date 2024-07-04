СКА забрал у «Сочи» Хуснутдинова в обмен на братьев Федотовых

Сегодня, 17:17
СКА и «Сочи» произвели обмен, в результате которого петербуржцы получили права на нападающего Марата Хуснутдинова.
В обратном направлении, как ранее сообщал «СЭ», последовали защитник Максим Федотов и нападающий Илья Федотов. Также сочинский клуб получил спортивные права на шведского форварда Дмитрия Тимашова.
«Макс, Илья, спасибо за игру, удачи дальше и осторожнее с южным солнцем», — говорится в заявлении питерской команды.
Отмечается, что двусторонние контракты Максима и Ильи Федотовых рассчитаны до 31 мая 2027 года.