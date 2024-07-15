СКА заинтересован в переходе Кузнецова по окончании контракта хоккеиста с «Каролиной»

Российский агент нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова Шуми Бабаев рассказал «СЭ» об интересе клубов КХЛ к хоккеисту. Ранее сообщалось, что 32-летний россиянин подпишет контракт со СКА на 4 года.

«У Евгения еще год контракта.с «Каролиной». СКА и другие команды КХЛ обращались. После контракта Кузнецова с «Каролиной» они готовы обсуждать возможность появления Евгения», — сказал Бабаев «СЭ».

Кузнецов в КХЛ выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего отправился в «Вашингтон», который выбрал его на драфте НХЛ-2010. В марте 2024-го форвард был обменян в «Каролину».

В минувшем сезоне Кузнецов провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очков. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.