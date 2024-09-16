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Сегодня, 12:54

Скончался чемпион России и Евролиги по хоккею Королев

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Бывший помощник главного тренера магнитогорского «Металлург» Виктор Королев скончался на 68-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в клубе.

«По предварительным данным, у него был инфаркт», — рассказал собеседник ТАСС.

Большую часть спортивной карьеры Королев был голкипером «Трактора». Затем в 1990-х и с 1997 по 2010 год он входил в тренерский штаб «Металлурга». За это время вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России и дважды Евролигу, становился обладателем Суперкубка Европы.

Источник: ТАСС
ХК Металлург (Магнитогорск)

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