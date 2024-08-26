Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:30

Скопинцев: «Раньше другой строй был. Не попал в команду мастеров — иди в армию на два года»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Андрей Скопинцев, ассистент Алексея Кулешова в московском «Динамо», рассказал об изменениях отечественного хоккея.

«Раньше другой строй был. Конкуренция на другом уровне. Молодой приходит в команду, и он должен переиграть ветерана, а не получить место. Не попал в команду мастеров — иди в армию на два года. Это была игра на выживание. На тренировках мы с ветеранами играли в полную силу, даже жестко, но за пределами льда относились предельно уважительно. Форму их таскали, на завтраки будили. Дисциплина была», — цитирует Скопинцева Sport24.

Скопинцев завершил игровую карьеру в 2012 году в возрасте 40 лет. Он является чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Источник: Sport24
Андрей Скопинцев
Хоккей
КХЛ
0
Читайте также
Активы бывшего совладельца «Внешпромбанка» Беджамова арестованы
Звездный бадминтонист Антонсен уволил тренера из-за ставок на свои матчи
В Кремле пообещали ответ на действия Украины в Курской области
Почему беспредел судей постоянно оправдывают, но их атакуют все в РПЛ
В Госдуме допустили появление новых программ льготной ипотеки
На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в 15 областях
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России U23 обыграла «Ак Барс» в турнире Пучкова

Гатиятулин подвел итоги турнира Пучкова для «Ак Барса»