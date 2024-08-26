Скопинцев: «Думал с Никишиным надо пожестче, а он мне «перестаньте таким тоном со мной разговаривать!»

Андрей Скопинцев, ассистент Алексея Кулешова в московском «Динамо», рассказал о характере защитника СКА Александра Никишина.

«Работая в молодежных и взрослых командах, я для себя понял, что это совершенно другое поколение. Они по-другому думают, к ним нужен иной подход. У меня был такой случай в молодежной команде «Крыльев Советов». Играл у нас Саша Никишин, и в одной из игр начал делать неправильные вещи. Ну и, думаю я, надо сейчас с ним пожестче. А он мне в ответ: «Андрей Борисович, перестаньте таким тоном со мной разговаривать!» — цитирует Скопинцева Sport24.

При этом тренер отметил, что Никишин порядочный молодой человек, с правильным воспитанием.

Никишин выступал в «Крыльях Советов», «Спартаке», а в 2022 году присоединился к СКА.