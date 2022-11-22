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22 ноября, 22:40

Скоренов — о дебютной шайбе в КХЛ: «Эмоции, конечно, потрясающие. Первый гол всегда приятный»

Алина Савинова
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Нападающий «Динамо» Александр Скоренов высказался о победе над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).

«Были моменты, где мы просели. Глупыми удалениями лишили себя сил и немного свежести из-за этого не хватало. Но мы выиграли — это самое главное. Нам нужно было победить. Для психологического состояния и для дополнительной уверенности», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Скоренова.

Также он поделился эмоциями от своего первого гола в КХЛ.

«Были моменты и раньше забить, но хорошо, что это случилось сегодня. А эмоции, конечно, потрясающие. Первый гол всегда приятный. Очень круто, я безумно рад. Еще и круто, что мы выиграли. Это в совокупности добавляет эмоций», — добавил хоккеист.

«Динамо» с 41 очком располагается на 5-й строчке Запада. «Северсталь», набрав 32 очка, находится на 9-м месте в Западной конференции.

Источник: https://dynamo.ru/news/229807-aleksandr_skorenov____kruto__chto_myi__vyiigrali__
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