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Сегодня, 01:01

Скоренов: «Проиграли, сами отдали очередную игру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Северстали» Александр Скоренов прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Классная игра получилась, обоюдоострый хоккей от двух команд примерно с одинаковыми системами, контролем шайбы. Я думаю, что зрителям понравилась игра. Единственное, что не понравилось, что мы проиграли, сами отдали очередную игру. Будем бороться с этим: шишки набивать, опыт получать. Негативный опыт тоже опыт, надо просто извлекать из него позитивные моменты», — цитирует пресс-служба лиги Скоренова.

«Торпедо» с 25 очками в 17 матчах занимает 2-е место в Западной конференции. «Северсталь» с 16 очками идет на 9-й строчке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/11/521064.html
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КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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