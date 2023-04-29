Скотников заявил, что выиграть Кубок Гагарина труднее, чем победить в «Сто к одному»

Голкипер ЦСКА Всеволод Скотников заявил, что считает прошедший сезон удачным для себя.

«Для себя сезон считаю хорошим: сыграл 5 матчей, оформил 2 «сухаря». Можно лучше. «Вышку» выиграть все-таки тяжело было», — приводит «РБ Спорт» слова Скотникова.

Также он ответил на вопрос, где было сложнее выиграть: в шоу «Сто к одному» или в Кубке Гагарина.

«Глупый вопрос: конечно, здесь [в Кубке Гагарина]. Там было легко, на самом деле», — добавил хоккеист.

В этом сезоне вратарь провел 20 матчей за «Звезду» в ВХЛ и сыграл 5 игр в главной армейской команде, в трех из которых одержал победы.