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Сегодня, 22:26

Скотников заявил, что выиграть Кубок Гагарина труднее, чем победить в «Сто к одному»

Алина Савинова
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Голкипер ЦСКА Всеволод Скотников заявил, что считает прошедший сезон удачным для себя.

«Для себя сезон считаю хорошим: сыграл 5 матчей, оформил 2 «сухаря». Можно лучше. «Вышку» выиграть все-таки тяжело было», — приводит «РБ Спорт» слова Скотникова.

Также он ответил на вопрос, где было сложнее выиграть: в шоу «Сто к одному» или в Кубке Гагарина.

«Глупый вопрос: конечно, здесь [в Кубке Гагарина]. Там было легко, на самом деле», — добавил хоккеист.

В этом сезоне вратарь провел 20 матчей за «Звезду» в ВХЛ и сыграл 5 игр в главной армейской команде, в трех из которых одержал победы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vsevolod-skotnikov-vy-igrat-kubok-gagarina-trudnee-chem-v-sto-k-odnomu-tam-by-lo-legko/
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