Скотт Уилсон стал вторым игроком в истории Кубка Гагарина с шестью очками за один матч

Канадский форвард «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон оформил хет трик и отдал три результативные передачи во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Сибирью» (8:2).

Таким образом, 32-летний канадец стал первым игроком Салавата Юлаева в КХЛ и вторым игроком в истории Кубка Гагарина, набравшим 6 очков за один матч плей-офф.

Первым в Кубке Гагарина это достижение установил Никита Гусев в составе СКА в 2022 году.

В нынешнем сезоне Уилсон набрал 23 (9+14) очка в 20 матчах за уфимскую команду в регулярном чемпионате и 7 (3+4) очков в плей-офф.

Счет в серии до четырех побед 2-0 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч команды проведут 31 марта в Новосибирске.