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Сегодня, 14:44

Скудра может возглавить «Амур»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Петерис Скудра.
Фото photo.khl.ru
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По информации «СЭ», «Амур» планирует сменить главного тренера команды. Место Вадима Епаничинцева займет латвийский специалист Петерис Скудра.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 клуб из Хабаровска занял 10-е место в турнирной таблице на «Востоке» и не попал в плей-офф КХЛ.

49-летний Скудра в данный момент возглавляет казахстанский клуб «Сарыарка». Ранее он работал в рижском «Динамо», «Тракторе» и «Торпедо».

Результаты всех матчей плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.

Петерис Скудра
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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