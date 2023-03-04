Скудра может возглавить «Амур»

По информации «СЭ», «Амур» планирует сменить главного тренера команды. Место Вадима Епаничинцева займет латвийский специалист Петерис Скудра.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 клуб из Хабаровска занял 10-е место в турнирной таблице на «Востоке» и не попал в плей-офф КХЛ.

49-летний Скудра в данный момент возглавляет казахстанский клуб «Сарыарка». Ранее он работал в рижском «Динамо», «Тракторе» и «Торпедо».

Результаты всех матчей плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.