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Сегодня, 13:05

Скворцов: «Магнитка» не справилась со своими внутренними демонами, но разве это причина умалять заслуги «Авангарда»?

Алина Савинова
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Спортивный комментатор Роман Скворцов поделился впечатлениями от второго раунда плей-офф КХЛ.

«На мой взгляд, во втором раунде ничего плохого не было. Отсутствие сухих серий в первом раунде с лихвой перевешивает две «баранки», которые повесили своим соперникам СКА и «Авангард». «Торпедо» уперлось в потолок, «Магнитка» не смогла справиться со своими внутренними демонами, но разве это причина умалять заслуги петербуржцев и омичей? А героический «Адмирал», заставивший «Ак Барс» два раза смотреть на дальневосточные сопки? Не говорю уже о семиматчевом триллере ЦСКА — «Локомотив». Прекрасный плей-офф. Был бы лучшим в истории, если бы афиша западного финала поменялась хотя бы наполовину», — приводит «РБ Спорт» слова Скворцова.

«Авангард» за два раунда провел наименьшее количество матчей в Кубке Гагарина: омский клуб в первом раунде со счетом 4-1 в серии обыграл «Сибирь», а в полуфинале Восточной конференции одержал победу над «Металлургом» во всех четырех матчах серии (4-0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-skvortsov-magnitka-ne-smogla-spravit-sya-so-svoimi-vnutrennimi-demonami-no-razve-e-to-umalyaet-zaslugi-avangarda/
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