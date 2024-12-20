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Сегодня, 15:22

Слепышев может вернуться в «Динамо»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Антон Слепышев.
Фото ХК «Динамо»
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По информации «СЭ», нападающий Антон Слепышев может подписать новый контракт с московским «Динамо» до дедлайна 27 декабря. Напомним, что в октябре он приостановил соглашение с клубом по неизвестным причинам. При этом в случае подписания контракта его зарплата будет ниже — ранее она составляла 60 миллионов рублей за сезон.

В этом сезоне Слепышев провел за «Динамо» 9 матчей в КХЛ, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее в своей карьере 30-летний хоккеист выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Эдмонтон» и другие команды.

Антон Слепышев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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