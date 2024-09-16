Слепышев — о победе московского «Динамо» над минским: «Нужно работать над стабильностью»

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев прокомментировал «СЭ» победу своей команды над минским «Динамо» (6:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Вроде победа с хорошим счетом, но были моменты, которые не удалось улучшить после последних матчей, поэтому еще много работы впереди. У нас по-прежнему есть проблема: пол-игры играем и, казалось бы, под контролем держим, но потом случаются какие-то провалы. И смена за сменой идет опять. Не можем поймать свою игру. Вот над этой стабильностью нужно работать», — сказал Слепышев «СЭ».

Московское «Динамо» занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 4 очками в 5 матчах.