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Сегодня, 00:07

Слепышев — о серии с «Северсталью»: «В плане опыта у нас команда лучше, поэтому ЦСКА должен довести дело до победы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Московская команда повела в серии — 3-2.

«Достаточно тяжелая игра. Череповец добавил, а мы допускали глупые ошибки. Поэтому вышла нервная концовка. В моменте со своим голом я вышел на смену, и сразу получился выход два в один. Не стал ничего выдумывать и бросил. У нас много пропущенных шайб. Стараемся, разбираем и тренируем игру в средней зоне и обороне, но все равно допускаем индивидуальные ошибки. А соперник нас за это наказывает. Равная игра, Череповец старается. Команда у них из года в год попадает в плей-офф, пацаны растут. В плане опыта у нас команда лучше, поэтому мы должны довести дело до победы. У «Северстали» я бы выделил скорость, характер. Они играют до конца, независимо от счета. Им уважение за это», — цитирует «РБ Спорт» Слепышева.

Шестая игра пройдет в воскресенье, 12 марта, в Череповце. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anton-slepy-shev-severstal-igraet-do-kontsa-uvazhenie-im-za-e-to/
Антон Слепышев
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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