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Сегодня, 08:17

Словацкий форвард «Локомотива» Паник сравнил уровень КХЛ и НХЛ

Даниил Аршавский
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Нападающий «Локомотива» Рихард Паник высказался об уровне FONBET чемпионата КХЛ и перечислил отличия Континентальной хоккейной лиги от НХЛ.

«Я был приятно удивлен, насколько хорошие хоккеисты здесь собраны. Быстрая, динамичная игра, мастеровитые ребята. НХЛ — более контактная лига, физически чуть сложнее, но КХЛ — одна из топовых лиг мира», — цитирует Паника Legalbet.ru.

33-летний словацкий хоккеист присоедининлся к «Локомотиву» в декабре 2024 года, подписав контракт до 31 мая 2025 года. В нынешнем сезоне на счету форварда 4 (1+3) очка в 13 встречах.

До перехода в ярославский клуб Паник играл в составе «Тампы», «Торонто», «Чикаго», «Аризоны», «Вашингтона», «Детройта» и «Айлендерс» в НХЛ.

Источник: Legalbet.ru
Рихард Паник
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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