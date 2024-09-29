Словацкий хоккеист «Спартака» признался, что не любит баню

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Словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски в интервью Sport24 поделился впечатлениями от жизни в Москве.
— Вы в Москве уже пятый год. Что вас удивило, когда приехали впервые?
— Москва — очень классный город, красивый и очень чистый. Мне здесь очень нравится.
— Куда больше всего любите ходить?
— Когда есть время, всегда с семьей его провожу. Рестораны здесь прекрасные, много мест, где можно вкусно покушать. Или с пацанами тоже можно классно провести время. Знаю, что ребята любят ходить в баню. Я баню не очень люблю. Чаще всего провожу время с женой и сыном, гуляем в парках.
32-летний Чайковски играет в КХЛ с 2016 года. Он выступал за «Автомобилист», московское «Динамо», «Сибирь».