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Сегодня, 20:28

Словацкий хоккеист «Спартака» признался, что не любит баню

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Словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски в интервью Sport24 поделился впечатлениями от жизни в Москве.

— Вы в Москве уже пятый год. Что вас удивило, когда приехали впервые?

— Москва — очень классный город, красивый и очень чистый. Мне здесь очень нравится.

— Куда больше всего любите ходить?

— Когда есть время, всегда с семьей его провожу. Рестораны здесь прекрасные, много мест, где можно вкусно покушать. Или с пацанами тоже можно классно провести время. Знаю, что ребята любят ходить в баню. Я баню не очень люблю. Чаще всего провожу время с женой и сыном, гуляем в парках.

32-летний Чайковски играет в КХЛ с 2016 года. Он выступал за «Автомобилист», московское «Динамо», «Сибирь».

Источник: sport24.ru
Михал Чайковски
КХЛ
ХК Спартак (Москва)

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