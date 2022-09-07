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КХЛ

7 сентября, 10:58

Словацкий хоккеист «Спартака» Рыбар признался, что доволен жизнью в Москве

Виктория Кравченко

Голкипер московского «Спартака» Патрик Рыбар рассказал о жизни в столице. В межсезонье словацкий хоккеист перешел в российский клуб из минского «Динамо» и провел все три матча на старте КХЛ.

«Я получил несколько предложений из Европы и России, и уверен, что «Спартак» — это самый лучший выбор. В Москве все здорово, это хороший город. Тут живут очень хорошие люди, как и в команде тоже. Я доволен организацией», — приводит слова Рыбара ТАСС.

Ранее 28-летний вратарь был выбран одним из трех лучших игроков первой игровой недели КХЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/15677751
ХК Спартак (Москва)
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