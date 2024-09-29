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Сегодня, 15:57

Словацкий защитник «Спартака» рассказал, за сколько он выучил русский язык

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Словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски рассказал, сколько у него заняло изучение русского языка.

«Примерно за год выучил язык на достаточно хорошем уровне, — приводит Sport24 слова Чайковски. — Словацкий и русский языки похожие, есть много похожих слов. Поэтому нам, словакам, полегче, чем тем же англоговорящим ребятам. Глобальных проблем нет. Всегда была проблема сказать слово «болельщики» (смеется). Мягкие согласные произносить тяжело».

32-летний Чайковски играет в КХЛ с 2016 года. Он выступал за «Автомобилист», московское «Динамо», «Сибирь».

Источник: sport24.ru
Михал Чайковски
КХЛ

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