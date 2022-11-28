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Сегодня, 14:22

Словенский агент Пилко не требовал у «Сибири» повышение зарплаты Беку в полтора раза

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Форвард «Сибири» Тэйлор Бек.
Фото ХК «Сибирь»
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Как стало известно «СЭ», агент легионеров «Сибири» Тэйлора Бека и Михала Чайковски Алеша Пилко не требовал у руководства новосибирцев принципиального повышения зарплаты для своих клиентов.

Представитель хоккеистов и генеральный директор клуба Кирилл Фастовский еще не начинали переговоры о пролонгации действующих соглашений канадского форварда и словацкого защитника, истекающих в апреле 2023 года.

В нынешнем сезоне 31-летний канадский форвард провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Сибири» и набрал 32 (10+22) очка.

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