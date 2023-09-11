Смит, Никишин, Голдобин и Силаев признаны лучшими игроками 1-й недели КХЛ-2023/24

Комиссия по определению лучших хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов первой недели турнира.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан голкипер «Куньлуня» Джереми Смит, одержавший 3 победы в трех матчах. По его воротам было нанесено 123 броска, из которых он отразил 95,93 процента, коэффициент надежности — 1,66.

Лучшим защитником стал Александр Никишин из СКА, набравший 5 (2+3) очков в четырех матчах недели.

Николай Голдобин из «Спартака» стал лучшим нападающим 1-й недели. Он набрал 7 (6+1) очков в четырех матчах. Форвард установил новый рекорд «Спартака» по голевой серии со старта чемпионата в КХЛ.

Лучшим новичком признан защитник Антон Силаев («Торпедо»), набравший 3 (0+3) очка в трех матчах недели.