Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

4 сентября, 19:24

«Сочи» дома проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ

«Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Адмиралу» (1:4). Победная шайба на счету нападающего Николая Чебыкина.

Хозяева потерпели второе поражение подряд на старте турнира.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Адмирал» (Владивосток) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Гареев — 1 (Файзуллин, Шулак), 12:35 — 0:1. Чебыкин — 1 (Лисовец, Гареев), 28:16 — 0:2. Горшков — 1 (бол., Файзуллин, Криштоф), 37:01 — 0:3. Петьков — 1 (Морроу, Галенюк), 43:52 — 1:3. Шулак — 1 (бол., Криштоф), 49:21 — 1:4.

Вратари: Третьяк — Серебряков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (9+8+11) — 29 (9+13+7).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

4 сентября. Сочи. ДС Большой.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сочи
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Амур» в гостях победил «Куньлунь», Аликин сделал первый «сухарь» в сезоне

КХЛ: «Трактор» уступил «Локомотиву», «Спартак» победил «Сибирь» и другие матчи 4 сентября