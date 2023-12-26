«Адмирал» победил «Сочи», Шулак оформил дубль

«Адмирал» на выезде обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У клуба из Владивостока забили Либор Шулак, оформивший дубль, Егор Морозов, Даниил Гутик и Дмитрий Бучельников. За сочинцев отличились Даниил Сероух, Кирилл Рассказов и Данил Авершин.

«Адмирал» набрал 37 очков в 42 матчах и находится на 11-й строчке «Востока». «Сочи» располагается на 10-й строчке «Запада» (33 балла в 44 матчах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:5 (1:2, 0:3, 2:0)

Голы: Шулак — 5 (бол., Берлев, Панкратов), 5:05 — 0:1. Бучельников — 6 (Аноховский, Шевченко), 10:19 — 0:2. Сероух — 2 (Хафизов, Крощинский), 10:57 — 1:2. Гутик — 8 (Лисовец), 27:25 — 1:3. Морозов — 2 (Шэн), 31:07 — 1:4. Шулак — 6 (Завгородний, Гутик), 34:39 — 1:5. Рассказов — 11 (Чебыкин, Арт.А. Волков), 50:43 — 2:5. Авершин — 3 (Корягин), 57:28 — 3:5.

Вратари: Третьяк (58:41) — С.В. Иванов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (11+7+12) — 28 (7+14+7).

Судьи: Гамалей, Спирин.

26 декабря. Сочи. ДС Большой.