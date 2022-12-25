«Ак Барс» в серии буллитов победил «Сочи», Мичков забил дебютный гол за сочинцев

«Сочи» принимал «Ак Барс» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи закончилось со счетом 3:3.

В составе сочинцев в этом матче дебютную шайбу забросил нападающий Матвей Мичков. 18-летний Мичков стал самым молодым автором гола в истории ХК «Сочи». Он отличился в возрасте 18 лет и 16 дней.

Также в составе «Сочи» голами отметились нападающие Амир Гареев и Артем Николаев.

За «Ак Барс» забивали форварды Александр Радулов, Дмитрий Кагарлицкий и Кирилл Панюков.

Исход встречи решался в серии буллитов, где точнее были игроки казанской команды — 2:1. В серии буллитов Радулов реализовал две свои потыки, а вот Мичков — только одну из двух.

Для «Сочи» это поражение стало 14-м подряд в лиге. В турнирной таблице Западной конференции клуб идет на 11-й строчке, набрав 18 очков в 42 матчах. «Ак Барс» идет на 7-й строчке Востока: 49 очков после 43 игр.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Радулов — 15 (бол., Галиев, Шипачев), 1:39 — 0:1. Гараев — 4 (Федоров, Николаев), 23:38 — 1:1. Мичков — 1 (бол., Федоров, Мачулин), 33:50 — 2:1. Кагарлицкий — 7 (Радулов), 35:04 — 2:2. Панюков — 3 (Семенов, Журавлев), 50:02 — 2:3. Николаев — 7 (Федоров, Гормли), 58:53 — 3:3.

Победный буллит: Радулов.

Вратари: Плешков — Билялов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (8+11+9+2) — 35 (16+8+8+3).

Судьи: Кулаков, Прокуратов.

25 декабря. Сочи. ДС Большой.